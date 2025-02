Chinesa Tencent diz que nova IA responde mais rápido do que modelo R1 da DeepSeek

A DeepSeek não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O sucesso dos modelos R1 e V3 da DeepSeek tem pressionado gigantes de tecnologia chinesas, como a Tencent, a aumentar esforços para lançar novas versões de modelos de IA que começaram a desenvolver após a chegada do ChatGPT ao mercado no final de 2022.

No mês passado, dias após do DeepSeek-R1 abalar a ordem o setor de tecnologia global e desencadear uma liquidação de ações de empresas de IA fora da China, a gigante do comércio eletrônico Alibaba lançou o modelo Qwen 2.5-Max, que, segundo a companhia, supera o DeepSeek-V3 em todos os aspectos.

A Tencent afirmou que os custos do novo Turbo S são muito mais baratos do que suas versões anteriores, destacando como a estratégia de código aberto e preço baixo da DeepSeek levou outras empresas chinesas líderes em IA a cobrar menos dos usuários.

(Reportagem de Eduardo Baptista)