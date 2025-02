Chinesa Baidu lançará atualização de modelo de IA em março, diz fonte

A Baidu disse neste mês que pretendia lançar a atualização Ernie 4.5 gradualmente nos próximos meses e tornar o modelo uma ferramenta de código aberto a partir de 30 de junho.

A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O lançamento de modelos de IA pela startup chinesa DeepSeek, que afirma ter uma tecnologia do mesmo nível ou melhor do que as empresas líderes do setor nos Estados Unidos, com um preço mais baixo, agitou o mercado global.

A Baidu tem enfrentado dificuldades para trazer popularidade ao modelo Ernie em meio a uma concorrência acirrada, apesar das alegações da empresa de que o desempenho da plataforma é comparável ao GPT-4, da OpenAI.

O surgimento do DeepSeek acrescentou ainda mais desafios para as aspirações da Baidu no mercado de inteligência artificial.

O presidente-executivo da empresa, Robin Li, disse anteriormente que manter modelos de IA em código fechado era a única maneira de avançar no desenvolvimento do setor, mas mudou de ideia após o sucesso da DeepSeek.