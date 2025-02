Trump pede que Apple acabe com políticas de diversidade após acionistas votarem a favor

"A Apple deveria se livrar das regras do DEI, não apenas fazer ajustes nelas. O DEI foi uma farsa que foi muito ruim para o nosso país. O DEI acabou!!!" Trump escreveu em uma publicação no Truth Social que estava em letras maiúsculas.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A votação de terça-feira na reunião anual da fabricante do iPhone foi vista como um teste das opiniões dos acionistas sobre os programas DEI, que muitas empresas adicionaram ou reforçaram a partir de 2020 em meio ao movimento Black Lives Matter.

Os defensores dessas políticas dizem que elas tratam de preconceitos, desigualdade e discriminação de longa data. Mas os proponentes da proposta contra o DEI da Apple argumentaram que mudanças legais recentes poderiam resultar em um aumento nos casos de discriminação se a Apple mantivesse tais políticas.

Trump emitiu um decreto em janeiro para acabar com as iniciativas de DEI no governo federal e no setor privado, afirmando que tais esforços discriminam outros norte-americanos, inclusive homens e pessoas brancas, e enfraquecem a importância do mérito na contratação ou promoção de empregos.

A Apple disse que tinha um esforço ativo de supervisão para evitar riscos legais e que a proposta restringia inadequadamente a administração.