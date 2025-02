Nvidia prevê receita acima das estimativas no 1º tri

(Reuters) - A Nvidia projetou nesta quarta-feira receita acima das estimativas do mercado no primeiro trimestre, antecipando uma persistência da forte demanda por seus principais chips de IA, à medida que as companhias investem pesado para expandir a infraestrutura de inteligência artificial generativa.

As ações da Nvidia subiam cerca de 1% nas negociações pós-mercado, após fecharem em alta de 3,7% no pregão regular. A Nvidia é a maior beneficiária do rali de ações ligadas à IA, com seus papéis subindo mais de 400% nos últimos dois anos.

A empresa prevê receita de US$43 bilhões no primeiro trimestre, com margem de 2% para mais ou para menos, contra estimativa média dos analistas de US$41,78 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.