DeepSeek reduz preços de IA fora de horário de pico em até 75%

Os custos de uso durante esse período para a API dos modelos R1 e V3 serão 75% e 50% mais baratos, respectivamente, de acordo com uma tabela no site da DeepSeek.

Embora a empresa chame esse período de "horário fora de pico", pois começa às 00h30 e termina às 8h30 em Pequim, ele abrange as horas diurnas na Europa e nos Estados Unidos, onde os modelos baratos, mas poderosos, da DeepSeek desencadearam a liquidação recente nas ações de tecnologia.

A empresa agora está acelerando o lançamento de um sucessor do modelo R1, disseram fontes próximas da DeepSeek.

Desde o lançamento de seu assistente de IA no mês passado, a OpenAI, criadora do ChatGPT, reduziu seus preços, enquanto a Gemini, do Google, lançou níveis de acesso com desconto à sua tecnologia.

(Por Eduardo Baptista)