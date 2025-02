Amazon estreia nova assistente de voz Alexa com incorporação de IA

O novo serviço se chama Alexa+, disse Panay, ecoando a nomenclatura do nível mais alto de muitas ofertas de serviços de tecnologia e streaming.

O Alexa+ é gratuito para membros Amazon Prime e custa US$19,99 por mês para usuários não Prime. O serviço, que estava no ar nesta quarta-feira, estará disponível em março para alguns usuários, com o lançamento se expandindo para mais pessoas ao longo do tempo.

Panay demonstrou como a Alexa pode armazenar, por meio de prompts, preferências do cliente -- por exemplo, que um membro da família é vegetariano e prefere comida grega e italiana, mas evita manteiga de amendoim. O dispositivo também pode ser usado para fazer reservas de jantar e enviar textos ou lembretes cronometrados.

O serviço pode se conectar a produtos da Amazon, como campainhas Ring, para mostrar gravações de câmeras.

A diretora da Alexa, Mara Segal, disse que a assistente pode revisar documentos como contratos de associação de proprietários, para que um morador saiba o que é permitido -- por exemplo, a instalação de painéis solares.

As ações da Amazon subiram cerca de 2%, para US$217,02.