Nasa lançará telescópio para investigar o que aconteceu logo após o Big Bang

O SPHEREx - abreviação de Espectrofotômetro para a História do Universo, Época de Reionização e Explorador de Gelos, em inglês - procura responder a perguntas sobre a origem do universo enquanto mapeia a distribuição de galáxias.

Perto de casa, relativamente falando, o SPHEREx buscará em nossa galáxia reservatórios de água congelada na superfície de grãos de poeira interestelar em grandes nuvens de gás e poeira que dão origem a estrelas e planetas.

Com durança estimada em dois anos, a missão coletará dados sobre mais de 450 milhões de galáxias e mais de 100 milhões de estrelas na Via Láctea à medida que explora as origens do universo. Espera-se que o observatório crie um mapa tridimensional do cosmos em 102 cores.

A missão tem como objetivo obter informações sobre um fenômeno chamado inflação cósmica, a expansão rápida e exponencial do universo a partir de um único ponto em fração de segundo após o Big Bang, que ocorreu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Para efeito de comparação, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos.

"Temos evidências muito boas de que a inflação ocorreu, mas a física que conduziu esse evento é realmente incerta", disse o cosmólogo e cientista do projeto SPHEREx Olivier Dore, do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech, na sigla em inglês) e do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa.

"Ao mapear a distribuição de galáxias em todo o céu, podemos determinar diretamente as propriedades exclusivas da inflação. É por isso que queremos mapear todo o céu e precisamos da espectroscopia (estudo de objetos com base na cor) para criar o mapa 3D. O fato de podermos conectar essas duas coisas - a distribuição de galáxias em grandes escalas até a física da inflação - é muito poderoso, surpreendente e quase mágico", acrescentou Dore.