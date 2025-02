Itália abre investigação fiscal contra o X de Elon Musk

AUDITORIA FISCAL

Em abril do ano passado, uma auditoria fiscal da Guarda de Finanças de Milão (GDF) confrontou o X sobre o não pagamento de 12,5 milhões de euros em impostos de valor agregado entre 2016 a 2022, disseram as quatro fontes à Reuters. Musk concluiu a aquisição da plataforma, antes chamada Twitter, em outubro de 2022.

A Receita da Itália enviou ao X, em janeiro, uma lista com observações relacionadas ao ano fiscal de 2016 endossando as conclusões da investigação do GDF, acrescentaram as fontes.

Promotores de Milão abriram uma investigação criminal contra a empresa, semelhante a um outro processo contra a Meta, cuja etapa inicial foi concluída em dezembro.

Segundo as fontes consultadas pela Reuters, tanto a Meta quanto o X têm até o final de março e o início de abril para responder a questionamentos das autoridades fiscais. Depois do prazo, as empresas terão que aceitar as observações do fisco, pagar uma quantia acordada ou iniciar uma disputa judicial.

A Itália tem acionado ativamente as empresas de tecnologia com relação a impostos. Na semana passada, o Google concordou em pagar 326 milhões de euros para encerrar uma ação fiscal referente ao período entre 2015 e 2019.