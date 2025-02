Ação judicial acusa Meta de dar preferência a trabalhadores estrangeiros nos EUA

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - Uma juíza federal dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira que a Meta precisa enfrentar uma ação judicial que acusa a empresa controladora do Facebook e do Instagram de privilegiar a contratação de trabalhadores estrangeiros porque pode pagar a eles salários menores do que aos funcionários norte-americanos.

A magistrada Laurel Beeler, de São Francisco, disse que três cidadãos norte-americanos que acusam a empresa de não contratá-los, embora fossem qualificados, podem apresentar uma ação coletiva.