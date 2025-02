Shein tem queda de quase 40% no lucro em 2024, diz jornal

(Reuters) - O lucro da varejista online Shein caiu quase 40% no ano passado, criando mais desafios para a abertura de capital da companhia na bolsa de Londres, publicou o jornal Financial Times no domingo.

O lucro líquido caiu para cerca de US$1 bilhão em 2024, disse o jornal, citando duas fontes com conhecimento do assunto.

As vendas da Shein no ano cresceram 19%, chegando a US$38 bilhões, segundo o jornal, acrescentando que os números foram obtidos a partir de projeções internas antes da finalização dos balanços financeiros.