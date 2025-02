Dono do iFood comprará Just Eat para criar um "campeão" europeu de entrega de comida

O acordo marcará uma mudança significativa no mercado europeu de entrega de alimentos e terá potenciais implicações globais, pois tornará a Prosus a quarta maior empresa de entrega de refeições do mundo, atrás da Meituan, DoorDash e Uber, afirmaram analistas do ING.

A Prosus, controlada pelo sul-africano Naspers, também é o maior acionista da Glovo, proprietária da Delivery Hero com uma participação de 28%, disse a empresa em comunicado nesta segunda-feira.

Com negócios que abrangem mais de 70 países, a Prosus também é dona da principal plataforma de entrega de alimentos da América Latina, o iFood, e tem uma participação de 25% na principal plataforma de entrega de alimentos e itens de supermercado da Índia, a Swiggy, e uma participação de 4% na Meituan, afirmou.

As ações da Prosus recuavam 7% em Amsterdã após o anúncio, enquanto a Just Eat disparavam 54%. As ações da Naspers caíam mais de 6% em Johanesburgo.

"Nosso foco é o crescimento e com o crescimento esperamos criar mais empregos em muitas dimensões", o presidente-executivo da Prosus, o brasileiro Fabricio Bloisi, disse a jornalistas em uma teleconferência, referindo-se à Just Eat.

As ações da Delivery Hero avançavam cerca de 5%. Um trader alemão disse que alguns analistas estavam vendo o acordo como um primeiro passo em direção a uma fusão entre os grupos de entrega de alimentos holandês e alemão. Bloisi disse que não há nenhum plano ou projeto sobre o Delivery Hero no momento.