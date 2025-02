Trump vai impor tarifas retaliatórias a impostos sobre serviços digitais cobrados de empresas dos EUA

"O presidente Trump não permitirá que governos estrangeiros se apropriem da base tributária dos EUA para seu próprio benefício", disse a autoridade.

A ordem orienta o gabinete do Representante de Comércio dos EUA a renovar as investigações sobre impostos que incidem sobre serviços digitais que foram criados durante o primeiro mandato de Trump e a investigar quaisquer outros países que usem um imposto sobre o setor "para discriminar as empresas americanas", disse a autoridade.

Trump, perguntado na Casa Branca se ele assinará a ordem, disse a jornalistas: "Nós vamos fazer isso. O que eles estão fazendo conosco em outros países é terrível com o digital, então vamos anunciar isso, talvez hoje."

Trump disse na semana passada que imporia tarifas ao Canadá e à França por causa de seus impostos sobre serviços digitais, e um informativo da Casa Branca divulgado na ocasião afirmava que "somente os EUA deveriam ter permissão para tributar as empresas americanas".

O documento sustenta que Canadá e França usam os impostos para arrecadarem, cada um, mais de US$500 milhões por ano das empresas dos EUA.

"No geral, esses impostos não recíprocos custam às empresas americanas mais de US$2 bilhões por ano. Tarifas recíprocas trarão de volta a justiça e a prosperidade ao sistema distorcido de comércio internacional e impedirão que os norte-americanos sejam enganados", diz o informativo sem dar detalhes.