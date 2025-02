OpenAI bane usuários da China e Coreia do Norte suspeitos de atividades maliciosas

A empresa não informou quantas contas foram banidas ou em que período as desativações ocorreram.

Em um dos casos, usuários fizeram com que o ChatGPT gerasse artigos de notícias em espanhol que difamavam os Estados Unidos. Os textos foram publicados por sites de notícias da América Latina com atribuição a uma empresa chinesa.

Em um segundo episódio, agentes potencialmente ligados à Coreia do Norte usaram o chatbot para gerar currículos e perfis para candidatos fictícios, com o objetivo de conseguir empregos de forma fraudulenta em empresas ocidentais.

Outro conjunto de contas do ChatGPT, com suspeitas de vínculo com uma operação de fraude financeira no Camboja, usou a tecnologia da OpenAI para traduzir e gerar comentários em mídias sociais e plataformas de comunicação, incluindo o X e o Facebook.

O governo dos EUA expressou preocupação com o suposto uso de inteligência artificial pela China contra a população norte-americana, para espalhar desinformação e prejudicar a segurança dos Estados Unidos e de seus aliados.

O ChatGPT, da OpenAI, é o mais popular chatbot de IA na atualidade e conta com mais de 400 milhões de usuários ativos semanais.