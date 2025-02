DeepSeek compartilhará código de modelo de IA, dobrando a aposta no código aberto

A base de usuários do DeepSeek explodiu desde o mês passado. Na China, é o serviço de chatbot mais popular, com 22,2 milhões de usuários ativos diários em 11 de janeiro, superando os 16,95 milhões de usuários do Douban, de acordo com o Aicpb.com, um site chinês que rastreia produtos de IA.

(Reportagem de Liam Mo, Eduardo Baptista e Brenda Goh)