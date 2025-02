Apple suspende recurso de criptografia no Reino Unido em reação a exigências do governo

A alteração permite que a Apple acesse, em certos casos, dados de usuários que de outra forma não conseguiria, como cópias de registros do aplicativo iMessages, e entregue as informações às autoridades em caso de ordem legal. Com a criptografia de ponta a ponta ativada, nem mesmo a Apple tinha acesso a esses dados.

Autoridades e empresas de tecnologia travam uma longa batalha em torno da criptografia usada para proteger as comunicações de consumidores. Autoridades veem o recurso como um obstáculo para a vigilância em massa e programas de combate ao crime.

Os planos iniciais de permitir que usuários da Apple criptografassem totalmente os backups de seus dispositivos no serviço iCloud da empresa foram abandonados por volta de 2018 após queixas do FBI, informou a Reuters anteriormente, mas a empresa acabou avançando com o plano em 2022.

"O acesso legal a evidências digitais e a informações sobre ameaças está se desgastando rapidamente", afirma o FBI em seu site, citando a "criptografia à prova de mandado".

A Apple diz há tempos que não pretende criar um "backdoor" em seus serviços ou dispositivos criptografados, pois, o recurso poderia ser explorado por hackers e autoridades, um pensamento que é compartilhado por especialistas em segurança.

"Em última análise, quando uma porta existe, é apenas uma questão de tempo até que ela seja encontrada e usada de forma maliciosa. A remoção do ADP não é apenas uma concessão simbólica, mas um enfraquecimento prático da segurança do iCloud para os usuários do Reino Unido", disse Oli Buckley, professor de segurança cibernética da Universidade de Loughborough, no Reino Unido.