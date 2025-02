Alibaba tem receita acima do esperado no trimestre

(Reuters) - O grupo chinês de comércio eletrônico Alibaba divulgou nesta quinta-feira receita trimestral acima da esperada pelo mercado, impulsionada por fortes vendas de fim de ano e sucesso da estratégia de atração de consumidores preocupados com os preços.

A demanda saudável dos mercados internacionais e o aumento dos gastos dos clientes durante o fim de ano ajudaram a empresa a aumentar vendas e a obter um desempenho financeiro mais sólido.

O evento anual de vendas do Dia dos Solteiros, em novembro, festival de compras em toda a China, muitas vezes visto como um termômetro da confiança dos consumidores, foi mais longo do que as edições anteriores e levou a um aumento de 26,6% nas vendas nas principais plataformas de comércio eletrônico do país, de acordo com o provedor de dados Syntun.