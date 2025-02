Google pagará US$340 mi para encerrar processo na Itália

MILÃO (Reuters) - Promotores italianos planejam desistir de um processo movido contra a divisão europeia do Google depois que a empresa concordou em pagar 326 milhões de euros para resolver uma reivindicação fiscal, disseram as autoridades nesta quarta-feira.

O acordo abrange o período entre 2015 e 2019 e cobre sanções, penalidades e juros, disseram os promotores em comunicado.

No ano passado, a Reuters informou que a Itália pediu ao Google que pagasse 1 bilhão de euros em impostos e penalidades sete anos depois que a empresa norte-americana resolveu uma disputa tributária histórica anterior com as autoridades de Roma.