Empresa ligada ao Alibaba entra em setor de robôs humanoides na China

PEQUIM (Reuters) - O Ant Group, empreendimento de tecnologia vinculado ao gigante Alibaba, está se aventurando no setor de robôs humanoides, juntando-se a uma lista crescente de grandes empresas de tecnologia chinesas que buscam explorar o campo emergente.

A empresa abriu vagas relacionadas a sistemas e aplicações de robôs humanoides por meio de sua subsidiária, a Shanghai Ant Lingbo Technology, criada no final de 2024 com capital registrado de 100 milhões de yuans (US$13,73 milhões), de acordo com reportagem da mídia local confirmada por um porta-voz da Ant.

Projetados para se assemelharem aos humanos em forma e movimento, os robôs humanoides se tornaram uma área de investimento promissora na China, atraindo interesse de grandes corporações e startups de vários setores, incluindo os de tecnologia, veículos elétricos e manufaturas.