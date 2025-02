Apple lançará novo modelo de iPhone econômico para expandir mercado

"Se o SE 4 oferecer atualizações significativas em design, desempenho e recursos de IA, ele poderá revigorar seu apelo de mercado e fortalecer a posição da Apple em diferentes segmentos de preços", disse o analista sênior da Counterpoint Research Varun Mishra.

No final do mês passado, a Apple apresentou uma forte previsão de crescimento nas vendas, sinalizando que a empresa se recuperará de uma queda nas comercializações do iPhone, à medida que a empresa se prepara para expandir o alcance de recursos de inteligência artificial para mais regiões e idiomas nos próximos meses.

Analistas, no entanto, têm sido cautelosos quanto ao aumento de vendas que essas ferramentas poderiam proporcionar, uma vez que os recursos de IA da Apple para a linha do iPhone 16 e no modelo iPhone 15 Pro devem ser lançados em fases em algumas regiões.

As vendas do modelo SE representavam 10% da receita do total com iPhones quando foi lançado, em 2016, mas esse índice caiu para 1% no ano passado, segundo a Counterpoint Research.

Há expectativas de que a atualização deste ano renove o design, abandone o botão físico de tela inicial e introduza o FaceID, além de atualizações de câmera e processador para suportar recursos de IA, de acordo com analistas e notícias na imprensa.

O modelo SE pode ser o mais recente iPhone a adotar a porta USB tipo C para carregamento, indicando um distanciamento do conector Lightning.