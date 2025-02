OpenAI avalia direitos especiais de voto para se proteger contra aquisição hostil, diz jornal

(Reuters) - A OpenAI considera conceder direitos especiais de voto ao seu conselho de administração para se proteger contra ofertas de aquisição hostis, como a feita pelo bilionário Elon Musk, publicou o Financial Times nesta terça-feira.

O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, e os membros do conselho estão avaliando novas medidas de governança enquanto a empresa faz uma transição para uma estrutura com fins lucrativos, diz o jornal, citando pessoas familiarizadas com as discussões.

A OpenAI não comentou o assunto.