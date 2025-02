Empresa de IA de Musk revela chatbot Grok-3

"O Grok-3, em geral, está em uma liga própria", disse Musk durante uma transmissão ao vivo ao lado de três engenheiros da xAI na noite de segunda-feira, acrescentando que o modelo supera seu antecessor, o Grok-2.

"A introdução do Grok-3 coloca a xAI de volta na corrida pela liderança dos LLMs de código aberto. Ele supera os modelos atuais de última geração em alguns benchmarks, o que torna a xAI relevante novamente", disse Gil Luria, diretor administrativo da D.A. Davidson.

À medida que a concorrência na IA se intensifica, a xAI está aumentando a capacidade de seu data center para treinar modelos mais avançados, levantando bilhões de dólares. Seu cluster de supercomputadores em Memphis, no Estado norte-americano do Tennessee, chamado "Colossus", é considerado o maior do mundo.

No entanto, Luria disse que as melhorias em relação ao modelo Grok-2 parecem ser muito pequenas para justificar os enormes recursos usados para treiná-lo.

A versão mais recente apresenta um mecanismo de pesquisa inteligente, chamado DeepSearch, que a xAI descreve como um chatbot baseado em raciocínio capaz de articular seu processo de pensamento ao responder às consultas do usuário.

A ferramenta, demonstrada durante a transmissão ao vivo, oferece funções para pesquisa, brainstorming e análise de dados.