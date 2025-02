Coreia do Sul suspende novos downloads do DeepSeek, diz agência de proteção de dados

A startup chinesa nomeou representantes legais na semana passada na Coreia do Sul e reconheceu ter negligenciado parcialmente as considerações da lei de proteção de dados do país, disse a PIPC.

No mês passado, a autoridade de proteção de dados da Itália, a Garante, disse ter ordenado que a DeepSeek bloqueasse seu chatbot no país europeu, depois da empresa não ter atendido a considerações do órgão regulador sobre sua política de privacidade.

A DeepSeek não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Quando perguntado sobre as medidas anteriores de departamentos do governo sul-coreano para bloquear a DeepSeek, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse, em 6 de fevereiro, que o governo chinês atribuía grande importância à privacidade e à segurança dos dados e os protegia de acordo com a lei.

O porta-voz também afirmou que Pequim nunca pediria a nenhuma empresa ou indivíduo para coletar ou armazenar dados em violação às leis.

(Reportagem de Hyunsu Yim