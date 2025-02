Banco BV decide não exercer opção de compra de ações do Méliuz

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Méliuz divulgou nesta segunda-feira que o banco BV decidiu de forma "irrevogável e irretratável" não exercer a opção de compra das ações da companhia, bem como anunciou que foram feitos ajustes no acordo comercial entre ambos para oferta de produtos e serviços financeiros.

Tal opção fazia parte do acordo anunciado no final de 2022, quando o banco comprou uma participação de 3,85% do capital da empresa e fez o primeiro movimento relacionado à aquisição do Bankly - empresa de serviços de "banking as a service" do Méliuz, que teve a aquisição pelo BV concluída em novembro de 2023.