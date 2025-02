Nvidia corta participação na Arm Holdings e investe na chinesa WeRide

(Reuters) - A Nvidia reduziu sua participação na empresa britânica de chips Arm Holdings em cerca de 44% e saiu de suas participações na Serve Robotics e na SoundHound AI no quarto trimestre, mostrou um registro regulatório nesta sexta-feira.

A empresa sediada em Santa Clara, no Estado norte-americano da Califórnia, relatou novas participações no trimestre encerrado em 31 de dezembro, incluindo 1,7 milhão de ações da WeRide Inc., startup chinesa de condução autônoma, fazendo com que suas ações subissem 96% nas negociações pré-mercado.

As ações do Nebius Group subiram 6% depois que a Nvidia relatou 1,2 milhão de ações na empresa de nuvem de IA.