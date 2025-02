Meta planeja investimentos em robôs humanoides movidos a IA, mostra memorando

No memorando, o diretor de tecnologia da Meta, Andrew Bosworth, disse que o grupo de produtos de robótica se concentrará em pesquisa e desenvolvimento envolvendo "robôs humanoides de consumo com o objetivo de maximizar os recursos da plataforma Llama".

Llama é o nome da principal série de modelos de fundação de IA da Meta, que alimenta um conjunto crescente de produtos de IA generativa em suas plataformas de mídia social.

O grupo será liderado por Marc Whitten, ex-presidente-executivo da empresa de carros autônomos Cruise, que a Meta contratou para a função, disse Bosworth no memorando, que foi relatado pela primeira vez pela Bloomberg News.

As principais empresas de tecnologia e startups estão investindo bilhões no desenvolvimento de robôs alimentados por IA para fabricação, logística e tarefas domésticas, embora o progresso tenha sido lento, pois os pesquisadores descobriram que os avanços da IA relacionados à linguagem que impulsionam o desenvolvimento do chatbot não necessariamente ajudaram na compreensão do mundo físico.