Baidu, da China, tornará modelo de IA Ernie de código aberto

Buscando aumentar sua participação no mercado, o Baidu também anunciou na quinta-feira que tornará o Ernie Bot, seu chatbot de IA, gratuito a partir de 1º de abril, cerca de um ano e meio após a introdução de versões premium.

O Baidu foi uma das primeiras grandes empresas chinesas a investir pesadamente em IA após a estreia do ChatGPT em 2022. Mas seu grande modelo de linguagem Ernie enfrentou dificuldades para ser amplamente adotado. O Baidu afirma que sua versão atual, Ernie 4.0, é equivalente aos recursos GPT-4 da OpenAI.

Na China, o chatbot Doubao, da ByteDance, tem o maior número de usuários mensais ativos, com 78,6 milhões, o DeepSeek tem 33,7 milhões e o Ernie Bot tem 13 milhões, de acordo com dados de janeiro do rastreador de produtos de IA Aicpb.com.

"Lançaremos gradualmente a série Ernie 4.5 nos próximos meses e abriremos oficialmente o código a partir de 30 de junho", disse a Baidu em uma publicação no WeChat.

Li pareceu ter mudado de rumo em relação ao desenvolvimento de código aberto, dizendo aos participantes de um evento em Dubai nesta semana que isso pode acelerar a adoção da IA.

"Se você abrir as coisas, muitas pessoas ficarão curiosas o suficiente para experimentar. Isso ajudará a disseminar a tecnologia muito mais rapidamente", disse ele.