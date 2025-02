Acidente com Cybertruck faz soar alarme sobre software de direção autônoma da Tesla

"Os finais de pista, as junções e as mudanças repentinas no desenho das vias continuam sendo problemáticos para os sistemas orientados por IA, que não têm a adaptabilidade cognitiva dos motoristas humanos", disse.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário sobre o acidente.

Musk disse que a Tesla começará a testar o serviço de carona paga em junho em Austin, Texas -- um Estado com quase nenhuma exigência regulatória para veículos autônomos -- seguido pela Califórnia e outras regiões dos EUA até o final do ano.

A implantação bem-sucedida de táxis-robôs é crucial para a Tesla, que enfrenta uma desaceleração na demanda por sua linha de veículos elétricos antigos, enquanto os investidores apostam fortemente na guinada de Musk para a robótica e a IA para o crescimento futuro.

Ao contrário de outras montadoras, que usam tecnologias redundantes para segurança, a abordagem da Tesla depende apenas de câmeras, o que a torna mais barata, mas também mais arriscada em condições de visibilidade desafiadoras, como chuva forte, neve ou neblina, de acordo com especialistas.

O acidente mostra que há problemas com a capacidade de detecção noturna do FSD, com o mapeamento de dados e com a abordagem somente de visão, disse o pesquisador Troy Teslike, que acompanha de perto as vendas e tecnologias da Tesla.