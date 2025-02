Sony eleva previsão de lucro com avanço de videogames

A Sony vendeu 9,5 milhões de unidades do PlayStation 5 durante o trimestre, em comparação com 8,2 milhões um ano antes.

Entre os próximos jogos que devem apoiar o crescimento da divisão de videogames do conglomerado está Grand Theft Auto VI, que a Take-Two Interactive Software reiterou na semana passada que será lançado ainda este ano.

O game Ghost of Yotei também deve ser lançado este ano e segue o sucesso de Ghost of Tsushima, que vendeu 13 milhões de unidades para PlayStation e PC.

Os usuários ativos mensais da PlayStation Network cresceram mais de 10%, chegando a 129 milhões, em comparação com os três meses anteriores.

O lucro consolidado do grupo no terceiro trimestre fiscal foi de 469,3 bilhões de ienes, um aumento de 1% em relação ao ano anterior e superando as estimativas de analistas.