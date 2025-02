Musk retirará oferta pela OpenAI se empresa continuar sendo entidade sem fins lucrativos

OpenAI e Musk, presidente-executivo da Tesla e da plataforma de mídia social X, não se manifestaram fora do horário comercial.

Sam Altman, presidente da OpenAI, e Musk fundaram a OpenAI em conjunto em 2015 como uma organização beneficente. No entanto, Musk saiu do projeto por desentendimentos com Altman sobre a direção que a empresa estava tomando. Altman então se tornou presidente-executivo da OpenAI e criou uma unidade com fins lucrativos dentro da OpenAI para garantir o financiamento de investidores como a Microsoft.

Altman agora está trabalhando em um plano para reestruturar o negócio principal em uma empresa com fins lucrativos que não será mais controlada por seu conselho sem fins lucrativos. No entanto, a organização sem fins lucrativos continuará a existir e terá uma participação minoritária na empresa com fins lucrativos. Musk entrou com uma ação judicial para impedir essa transição.

No início desta semana, um consórcio liderado por Musk fez uma oferta para comprar a empresa sem fins lucrativos em sua última tentativa de bloquear a transição.

A organização sem fins lucrativos não está à venda, disse Altman à Reuters na terça-feira. A OpenAI disse que a oferta de Musk está em desacordo com seu processo, que argumenta que os ativos da OpenAI não devem ser usados para ganhos privados.