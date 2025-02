Chinesa Alibaba fará parceria com Apple em recursos de IA

A Apple perdeu em 2024 a liderença no mercado de smartphones na China. No primeiro trimestre fiscal encerrado em 28 de dezembro, as vendas da Apple na China caíram 11%, para US$18,51 bilhões.

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Canalys, as vendas anuais da Apple na China caíram 17%, permitindo em meio ao avanço de fabricantes locais.

A marca Vivo conquistou a maior participação de mercado na China no período, 17%, enquanto a Huawei garantiu o segundo lugar com 16%, empurrando a Apple para o terceiro lugar com 15%.

A Alibaba se tornou uma das empresas chinesas de IA favoritas entre os investidores no início de 2025, com o preço de suas ações subindo mais de 40% até agora neste ano.

No final de janeiro, a empresa lançou uma nova versão de seu modelo de inteligência artificial Qwen 2.5, cuja funcionalidade, segundo ela, superou a do DeepSeek-V3, que causou alvoroço no início deste ano por sua capacidade e baixo custo.