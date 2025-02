Baidu lançará modelo de IA de próxima geração este ano, diz fonte

(Reuters) - A companhia chinesa de tecnologia Baidu deve lançar a próxima versão de seu modelo de inteligência artificial no segundo semestre, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto.

O novo modelo, Ernie 5, contará com recursos multimodais que lhe permitirão processar e converter entre diferentes formatos, incluindo texto, vídeo, imagens e áudio, publicou a CNBC.

Apesar de estar entre os pioneiros da China em IA após a estreia do ChatGPT em 2022, a Baidu tem enfrentado dificuldades para obter uma adoção generalizada de seu modelo de linguagem Ernie large, mesmo que a empresa afirme que a versão mais recente, Ernie 4, corresponde aos recursos GPT-4 da OpenAI.