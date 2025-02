Vice-presidente dos EUA adverte europeus que regulamentação pesada pode matar inteligência artificial

Vance, que foi direto ao definir a agenda America First do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os Estados Unidos pretendem continuar sendo a força dominante em IA e se opôs fortemente à abordagem regulatória muito mais rígida da União Europeia.

"Acreditamos que a regulamentação excessiva do setor de IA pode matar um setor transformador", disse Vance em uma cúpula de IA em Paris.

"Temos a firme convicção de que a IA deve permanecer livre de preconceitos ideológicos e que a IA americana não será cooptada como uma ferramenta de censura autoritária", acrescentou.

Vance disse que navegar pelas regras de privacidade on-line da Europa, conhecidas pelo acrônimo GDPR, significava custos infinitos de conformidade legal para empresas menores.

O mundo da tecnologia tem observado atentamente se o governo Trump aliviaria a recente fiscalização antitruste que levou os EUA a processar ou investigar os maiores participantes do setor.

Embora Vance tenha afirmado que os EUA defenderão a IA norte-americana -- que os grandes players desenvolvem -- ele disse: "Nossas leis manterão a Big Tech, a pequena tecnologia e todos os outros desenvolvedores em igualdade de condições". Ele acrescentou que o mundo deveria ser cético quando os operadores históricos pedem regulamentações de segurança que poderiam reforçar seu status poderoso.