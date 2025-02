Startup de computação quântica QuEra fecha rodada de financiamento de US$230 mi

(Reuters) - A empresa de computação quântica QuEra Computing informou nesta terça-feira que concluiu uma rodada de financiamento de mais de US$230 milhões, com investimentos da unidade de negócios Quantum AI do Google e do SoftBank Vision Fund, entre outros.

O valor da empresa que levantou os recursos não foi divulgado.

Desenvolvida pela QuEra, a computação quântica de átomo neutro facilita a ampliação do sistema e reduz as taxas de erro em comparação a outros sistemas quânticos. A empresa consegue isso usando lasers para gerenciar átomos pequenos e sem carga, como rubídio ou estrôncio.