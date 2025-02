DeepSeek pode enfrentar novas medidas regulatórias, diz órgão de privacidade da UE

Por Foo Yun Chee

BRUXELAS (Reuters) - A startup DeepSeek pode enfrentar novas medidas de reguladores no futuro, disse o órgão de vigilância de privacidade da Europa nesta terça-feira, ressaltando as preocupações do bloco sobre a crescente popularidade da empresa chinesa de inteligência artificial de baixo custo.

Os órgãos reguladores da privacidade nacionais discutiram sobre a DeepSeek em uma reunião mensal nesta terça-feira, após a Itália bloquear o chatbot por falta de informações sobre o uso de dados pessoais, em um momento em que órgãos na França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e outros países têm questionado a empresa sobre suas práticas de coleta de dados.