Táxis robôs da Tesla até junho? Musk se volta para regulamentação quase inexistente no Texas

Musk prometeu Teslas totalmente autônomos por cerca de uma década e não cumpriu a promessa. As promessas se tornaram mais frequentes, com cronogramas mais imediatos, nos últimos meses, à medida que Musk mudou o foco da Tesla para veículos autônomos e se afastou das vendas de veículos elétricos para o mercado de massa.

No entanto, os comentários evasivos de Musk continuam a manter os investidores em dúvida sobre quando -- e em que escala, com que modelo de negócios -- a Tesla finalmente implantará a tecnologia de direção totalmente autônoma que, até o momento, nunca foi exibida em vias públicas.

A Tesla e Musk não responderam aos pedidos de comentários.

Nada na lei do Texas impediria a Tesla de lançar um serviço de táxi robô. O Estado adota uma abordagem regulatória sem intervenção que se alinha com as posições políticas cada vez mais anti-governamentais de Musk como conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump.

A lei estadual permite que as empresas de veículos autônomos tenham livre acesso às vias públicas, desde que sejam registradas e seguradas, como qualquer carro dirigido por humanos, e equipadas com tecnologia para registrar dados sobre possíveis acidentes. Nenhum órgão estadual emite licenças ou supervisiona os serviços de táxi sem motorista, e a lei estadual proíbe as cidades e os condados de promulgarem suas próprias regulamentações sobre veículos sem motorista.

A senadora estadual Kelly Hancock, que patrocinou a legislação de condução autônoma do Estado em 2017, disse que a legislatura queria promover o crescimento do setor em um mercado competitivo e evitar barreiras à entrada.