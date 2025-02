Take-Two prevê receita fraca no trimestre, mas mantém previsão para GTA VI

Por Zaheer Kachwala

(Reuters) - A Take-Two Interactive Software previu receita trimestral abaixo do esperado, devido ao enfraquecimento dos gastos dos consumidores com videogames para celulares.

Apesar disso, a Take Two reiterou que "Grand Theft Auto VI", maior franquia da companhia, será lançado por volta de setembro deste ano. Além de "GTA VI", a Take-Two afirmou que terá como lançamentos "Borderlands 4" e "Mafia: The Old Country" este ano.