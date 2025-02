X-energy levanta US$700 mi para desenvolvimento de pequenos reatores modulares nos EUA

A Amazon.com disse em outubro que está liderando uma rodada de financiamento de US$500 milhões para apoiar o desenvolvimento de pequenos reatores modulares SMRs da X-energy. Esse financiamento agora cresceu para US$700 milhões com a adição de recursos da Segra Capital Management, Jane Street, fundos da Ares Management, Emerson Collective e de outros investidores.

A Amazon e a X-energy esperam disponibilizar mais de 5 gigawatts de novos projetos de energia nos EUA até 2039, aproximadamente a capacidade de cinco usinas nucleares tradicionais.

Os defensores dos SMRs afirmam que eles serão mais baratos do que os reatores maiores atuais porque podem ser construídos em fábricas que produzem peças padronizadas. Os reatores tradicionais são construídos sob medida em seus respectivos locais de construção.

Apesar de décadas de expectativas sobre a viabilidade comercial da tecnologia SMRs, ainda não existe nenhum equipamento do tipo nos Estados Unidos. Assim como reatores tradicionais, essas usinas geram resíduos radioativos de longa duração para os quais não existe um depósito permanente nos EUA.

A X-energy está na fase de pré-aplicação de sua tecnologia Xe-100 SMR junto à Comissão Reguladora Nuclear dos EUA, mas não se sabe quando obterá aprovações, algo que pode levar anos. A companhia também está desenvolvendo seu SMR inicial em um local de fabricação da Dow no Estado norte-americano do Texas e em uma fábrica de combustível no Tennessee.

"Esperamos continuar avançando e ampliando nossa tecnologia e concretizar nossa visão de atender às crescentes necessidades energéticas das gerações futuras", disse Kam Ghaffarian, fundador e presidente executivo da X-energy.