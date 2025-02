Organização de defesa do consumidor dos EUA cobra investigação sobre moeda digital de Trump

As moedas meme, em geral, são altamente voláteis e têm pouca utilidade prática.

A $Trump foi lançada pelo bilionário em 17 de janeiro e rapidamente cresceu, atingindo um pico de mais de 14,5 bilhões de dólares em valor de mercado dois dias depois, um antes de sua posse como presidente dos EUA. Desde então, a moeda perdeu dois terços de seu valor.

Pelo menos cinquenta dos maiores investidores na moeda obtiveram lucros superiores a 10 milhões de dólares cada um com a moeda de $Trump, de acordo com levantamento da empresa de análise de blockchains Chainalysis, publicou a Reuters no início da semana. Ao mesmo tempo, cerca de 200 mil carteiras, a maioria com pequenas participações, perderam dinheiro com a moeda do presidente norte-americano, segundo a análise.