DeepSeek alimenta apostas patrióticas em ações chinesas de IA

"O avanço mostrado pela DeepSeek mostra que os engenheiros chineses são criativos e capazes de invenções que podem competir com o Vale do Silício", disse Abraham Zhang, presidente da China Europe Capital. "Isso também despertou uma febre nacionalista nos mercados de capitais."

A DeepSeek chocou o Vale do Silício e abalou Wall Street no final do mês passado com o anúncio de um modelo competitivo de linguagem grande de IA que é muitas vezes mais barato de desenvolver do que rivais de empresas norte-americanas que afirmam desembolsar bilhões de dólares com a tecnologia, como OpenAI e Meta.

O evento foi descrito como um divisor de águas pelos analistas da Huaxi Securities e, desde então, tem havido um fluxo incessante de dinheiro para ações de empresas relacionadas à IA na China continental e em Hong Kong.

O Índice Hang Seng AI subiu mais de 5% esta semana, enquanto os índices que acompanham os fabricantes de chips e as empresas de TI tiveram alta de mais de 11%, ajudando a estabilizar o mercado de Hong Kong, já que Trump criou uma sobretaxa de 10% sobre importações chinesas aos EUA.

Na China continental, os investidores que retornaram do feriado de uma semana do Ano Novo Lunar na quarta-feira também se concentraram no setor de tecnologia, gerando valorização de empresas de IA, semicondutores, big data e robótica.

"O ano de 2025 testemunhará uma explosão de aplicativos de IA", disse Zhou Yingbo, chefe de investimentos da Futures Vessel Capital. "Estamos muito otimistas em relação às oportunidades criadas por essa revolução", disse Zhou, esperando a adoção generalizada de hardware e software de IA por consumidores e empresas.