UE começa repressão a Temu e Shein por vender produtos perigosos e ilegais

O site de mercado online chinês Temu e a varejista de fast-fashion Shein serão responsabilizados pela venda de produtos perigosos e inseguros em suas plataformas, disse a Comissão Europeia nesta quarta-feira, parte de uma repressão contra uma enxurrada de importações baratas de comércio eletrônico para a União Europeia.

O corpo executivo da UE também disse que coordenará uma investigação conjunta da Rede de Cooperação de Proteção ao Consumidor das autoridades nacionais de consumo sobre a Shein, com base em suspeitas de que a empresa infringe as regras de proteção ao consumidor da UE.

As medidas do Executivo da UE ecoam uma iniciativa semelhante do governo dos EUA, que encerrou nesta semana uma cláusula comercial usada por varejistas como Temu e Shein para enviar pacotes de baixo valor com isenção de impostos para os Estados Unidos.