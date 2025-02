Nintendo corta previsão de vendas do Switch antes de lançamento de novo console

Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A Nintendo reduziu previsão de vendas do console de videogames Switch em 12%, para 11 milhões de unidades, conforme o produto há anos no mercado perde força antes do lançamento de seu sucessor neste ano.

"Embora acreditemos que as vendas de hardware e software sejam sólidas para o oitavo ano (do console no mercado), não atingimos nosso plano", disse o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, após a publicação dos resultados trimestrais da companhia.