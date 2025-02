China impõe medidas contra Google e outras empresas dos EUA

PEQUIM (Reuters) - A China anunciou uma ampla gama de medidas nesta terça-feira visando empresas dos Estados Unidos, incluindo o Google, fabricantes de equipamentos agrícolas e o proprietário da marca Calvin Klein, minutos depois que novas sobretaxas de importação impostas pelo governo de Donald Trump entraram em vigor sobre produtos chineses.

Pequim também impôs tarifas sobre produtos norte-americanos como carvão, petróleo e alguns automóveis.

A Administração Estatal de Regulamentação do Mercado da China disse que o Google é suspeito de violar a lei antimonopólio do país e que uma investigação foi iniciada de acordo com a lei. O órgão não forneceu mais detalhes sobre a investigação ou sobre o que o Google teria feito para violar a lei.