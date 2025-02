Austrália proíbe DeepSeek em dispositivos do governo, alega preocupações com segurança

SYDNEY (Reuters) - A Austrália baniu o DeepSeek de todos os dispositivos do governo devido a preocupações de que a startup chinesa de inteligência artificial representa riscos de segurança, informou o governo australiano nesta terça-feira.

O secretário do Departamento de Assuntos Internos emitiu uma orientação obrigatória para que todas as entidades governamentais "impeçam o uso ou a instalação de produtos, aplicativos e serviços da Web do DeepSeek e, quando encontrado, removam todas as instâncias existentes de produtos, aplicativos e serviços da Web do DeepSeek de todos os sistemas e dispositivos do governo australiano", disse o comunicado.

O ministro de Assuntos Internos, Tony Burke, disse que o DeepSeek representa um "risco inaceitável" para a tecnologia do governo e que a proibição imediata é "para proteger a segurança nacional e o interesse nacional da Austrália", segundo vários meios de comunicação australianos informaram na noite de terça-feira.