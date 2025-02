Alphabet prevê gastos de US$75 bi este ano; negócio de nuvem tem receita abaixo do esperado

Wall Street esperava que as despesas de capital somassem cerca de 58 bilhões de dólares em 2025, segundo dados da LSEG, o que representaria um aumento modesto em relação aos 52,5 bilhões gastos em 2024.

A Alphabet tem investido pesadamente em uma expansão de infraestrutura para apoiar a pesquisa em IA e a integração em produtos como busca e serviços de nuvem.

Mas os investidores estão cada vez mais cautelosos em relação aos custos e à possibilidade de que os usuários de busca optem por usar chatbots rivais, como o ChatGPT.

A receita de publicidade digital, que responde por cerca de três quartos da receita geral da Alphabet, subiu 10,6%, para 72,46 bilhões de dólares no quarto trimestre.

A receita do negócio de nuvem do Google registrou um aumento de 30%, para 11,96 bilhões de dólares no quarto trimestre, desacelerando em relação ao aumento de 35% no trimestre encerrado em setembro. Analistas esperavam alta de 32,3%, para 12,16 bilhões de dólares, segundo dados compilados pela LSEG.

Os números fracos do negócio de nuvem vieram mesmo com o Google tendo integrado recursos de IA em sua plataforma de computação em nuvem.