Alphabet enfrentará escrutínio sobre gastos com IA em meio à desaceleração do negócio de nuvem

Estima-se que os gastos de capital da Alphabet tenham sido de 50 bilhões de dólares no ano passado, de acordo com a LSEG, com mais investimentos planejados para 2025 a fim de apoiar sua expansão em nuvem e recursos de pesquisa orientados por IA, incluindo resumos, que são vitais para defender sua participação no mercado e atrair mais receita de anúncios.

Na semana passada, executivos da Microsoft e da Meta defenderam seus planos de gastos com IA, dizendo que eles são cruciais para se manter à frente no novo campo.

Enquanto isso, o crescimento do Google Cloud deve desacelerar no quarto trimestre em meio às altas expectativas para o segmento.

"Embora se espere que a taxa de crescimento (da unidade de nuvem) diminua, espera-se que o investimento elevado continue, mas os ganhos de eficiência mantiveram os lucros dinâmicos até agora. Manter esse equilíbrio será fundamental e os investidores vão querer ver evidências disso", disse Susannah Streeter, diretora de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

Espera-se que a receita dos negócios de pesquisa e outros do Google tenha aumentado 11,2% no quarto trimestre, de acordo com as estimativas da Visible Alpha, em comparação com um aumento de 12,2% no terceiro trimestre.

No geral, a receita da Alphabet deve ter crescido 11,9%, chegando a 96,6 bilhões de dólares, uma expansão menor do que no terceiro trimestre, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.