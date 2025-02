Produtora de UFL, apoiada por Cristiano Ronaldo, quer ter versão de game para PC este ano

Ao contrário dos lançamentos anuais de FC, a produtora de UFL está adotando uma abordagem de serviço ao vivo, em que o jogo recebe atualizações frequentes com novos conteúdos e para corrigir problemas e fazer alterações.

Com cerca de 18 milhões a 20 milhões de pessoas jogando o modo multijogador online Ultimate Team de FC, de acordo com o analista da Wedbush Securities, Michael Pachter, a EA continua sendo um rolo compressor que será difícil de desafiar.

As avaliações dos jogadores do UFL foram ruins, com uma pontuação de 3,4 de 10 no site Metacritic, com a maioria das reclamações relacionadas à mecânica lenta de movimento. O "FC 25", no entanto, tem uma recomendação mais baixa, de 2,6.

Cristiano Ronaldo se juntou ao projeto do UFL junto com uma equipe de investidores há mais de dois anos e também é um acionista minoritário.