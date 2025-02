EXCLUSIVO-Moeda meme de Trump gerou quase US$100 mi em taxas de negociação

Os usuários do Meteora pagam uma taxa aos criadores da moeda por fornecerem liquidez, uma função que permite que compradores e vendedores negociem um ativo sem problemas. Os criadores fazem isso colocando alguns de seus ativos nos chamados "pools de liquidez", que então ficam prontos para permitir a negociação na bolsa.

A Meteora diz que permite que os criadores "cunhem uma moeda meme e ganhem taxas vitalícias". A bolsa também recebe taxas.

Ben Chow, cofundador da Meteora, disse em um bate-papo no Telegram que não sabe nada sobre a equipe por trás do token de Trump. Em resposta a uma pergunta sobre como a Meteora estava envolvida com o lançamento do token $Trump, Chow disse: "Não me conectei com a equipe precisamente." Ele acrescentou que "a equipe entrou em contato" com seu cofundador, que é conhecido apenas como Meow. A Reuters não conseguiu entrar em contato com Meow.

As tarifas do Meteora variam durante os períodos de volatilidade do mercado, diz o site, com "preços de pico" em vigor, onde as comissões aumentam com a maior demanda.

Entre 17 e 30 de janeiro, as três carteiras ganharam taxas de 86 milhões de dólares por meio dessas atividades no Meteora, estimou a Merkle Science. A Chainalysis avaliou que as três ganharam cerca de 94 milhões de dólares em taxas de negociação no mesmo período.

Uma terceira empresa de análise de blockchain, cujo fundador pediu para não ser identificado, disse que, até 29 de janeiro, calculou que a moeda meme havia recebido cerca de 100 milhões de dólares em taxas.