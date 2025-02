Apostas de IA da AMD serão examinadas enquanto Big Techs buscam chips personalizados

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - Os investidores examinarão de perto a estratégia de inteligência artificial do designer de chips norte-americana AMD quando saírem seus resultados do quarto trimestre na terça-feira, já que mudanças no mercado levantam dúvidas sobre seu lugar na corrida pela infraestrutura de inteligência artificial.

Analistas esperam que a receita do trimestre de dezembro da AMD aumente mais de 22%, para 7,53 bilhões de dólares, mas as perspectivas de crescimento da empresa têm sido ofuscadas pelo domínio da Nvidia no mercado de chips de IA e pela tendência crescente de uso de chips personalizados pelas gigantes da tecnologia, como Microsoft, Amazon.com e Meta.