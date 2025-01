Sucesso global do DeepSeek é recebido com orgulho e alegria na China

Ainda assim, o sentimento em torno do DeepSeek ecoa a reação pública ao lançamento surpresa do smartphone Mate 60 Pro de ponta pela Huawei em 2023, durante uma visita da então secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, que liderou os esforços do governo Biden para restringir o acesso chinês a chips de IA de ponta.

Na época, o jornal com apoio estatal Global Times disse que a capacidade da Huawei de produzir um smartphone de ponta, apesar de anos de sanções direcionadas dos EUA, mostrou que Washington havia falhado em sua "extrema repressão" à China.

Chen Jianuo, uma funcionária de 38 anos de uma revista de desenvolvimento sustentável em Pequim, disse que se sentiu orgulhosa da popularidade do DeepSeek no exterior após perceber que o assunto estava em alta na plataforma de redes sociais chinesa Weibo.

"A China fez um grande progresso no desenvolvimento da inteligência artificial e espero que o desenvolvimento tecnológico de nosso país seja cada vez melhor", disse.

Leo Li, um estudante de 24 anos, afirmou que está feliz por uma empresa chinesa estar no mesmo nível de empresas como Meta e OpenAI e que consideraria usar as ferramentas de IA do DeepSeek.

"Sinto-me muito orgulhoso disso, porque, como cidadão chinês, temos essa pesquisa e desenvolvimento (de IA) que se tornou uma sensação global", disse.