SoftBank negocia investimento de até US$25 bi na OpenAI, diz fonte

Por Anirban Sen

(Reuters) - A SoftBank está em negociações para investir até 25 bilhões de dólares na OpenAI, proprietária do ChatGPT, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

A SoftBank poderá investir de 15 bilhões a 25 bilhões de dólares diretamente na OpenAI, que conta com a Microsoft entre os principais investidores, e parte desse valor poderá ser usado para pagar o compromisso da OpenAI com a Stargate, disse a fonte.